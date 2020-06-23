Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о «хроническом алкоголизме» актера

Защитник Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что артисту поставили диагноз «хронический алкоголизм».

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический (алкоголизм), то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», – заявил Пашаев каналу «360».

По его словам, СМИ пишут об этом «в погоне за вниманием читателей».

«Чтобы поднять рейтинг или свой статус. Фантазия людей поражает», – отметил он.

Напомним, во вторник «Лента.ру» со ссылкой на Тelegram-канал Mash сообщила, что заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.

Ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП. Кроме того, Пашаев говорил, что Ефремову позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь. Именно поэтому, отмечает защитник, актер сел пьяным за руль.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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