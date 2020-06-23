СМИ узнали о диагностировании у Ефремова хронического алкоголизма

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП в центре Москвы, диагностировали хронический алкоголизм.

В этой связи стражи порядка намерены ходатайствовать перед судом о пожизненном лишении Ефремова водительских прав, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП. Кроме того, Пашаев говорил, что Ефремову позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь. Именно поэтому, отмечает защитник, актер сел пьяным за руль.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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