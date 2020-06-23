Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы Белого дома Барака Обаму в государственной измене, заявив, что он вел слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году.

«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», – сказал Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBN News.

Трамп неоднократно заявлял, что сотрудники спецслужб США вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме. Оно носило кодовое название «Ураган перекрестного огня». Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как позже Трамп начал мстить выдумщикам «российского вмешательства в выборы».