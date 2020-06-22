Начальник центра ЦНИИМаш осужден за госизмену

Руководитель Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно- исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии, сообщил источник в спецслужбах в понедельник.

«Ковалев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сказал источник ТАСС.

Кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов МФТИ Роман Ковалев, который специализируется на газодинамике и дистанционном зондировании Земли, был арестован летом прошлого года.

Следствие полагает, что он вместе с коллегами Виктором Кудрявцевым и Сергеем Мещеряковым передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.