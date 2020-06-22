Патриарх Кирилл: Сверхновое вооружение и верность стране гарантируют безопасность России

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22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:39  |  vz.ru
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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Рынок снайперского оружия в России поддерживают в основном гражданские, а не военные заказчикиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Намерение создать в России снайперскую винтовку с дальностью стрельбы на семь километров вызвало бурную дискуссию у специалистов. Однако не менее интересным представляется другой вопрос: почему вообще Россия в последние годы стала мировым лидером в разработке такого оружия? Как российским оружейным компаниям удается побеждать даже США? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

Максим Соколов, публицист
Расчет советской дипломатии был на то, что Франция будет сражаться. Может быть не так упорно, как в первую войну, но во всяком случае не разлезется за месяц, как мокрая газета. Но 22 июня 1940 года Франция подписала капитуляцию перед Гитлером. Подробности...
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Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

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              Патриарх Кирилл: Сверхновое вооружение и верность стране гарантируют безопасность России

              22 июня 2020, 11:21

              Текст: Алина Назарова

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              Сверхновое мощное оружие, мужество и верность стране, а также готовность военных отдать за нее жизнь гарантируют безопасность России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове перед главным храмом Вооруженных сил в подмосковной Кубинке.

              «Чтобы поступательным было наше историческое развитие, вооруженные силы должны быть всегда на высоте своего призвания. И помимо необходимого технического оснащения важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало у каждого, кто принимает присягу», – сказал патриарх Кирилл, передает РИА «Новости».

              Он добавил, что «только такая решимость, мужество, верность стране, помноженная на современные возможности и сверхновое мощное вооружение, и будет давать гарантию безопасности нашей страны на многие годы».

              Президент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также министр обороны Сергей Шойгу 22 июня, в День памяти и скорби, посетили собор Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил России, а также музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот».

              Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.  

              День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.


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