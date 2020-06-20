Игроки «Зенита» вышли на игру в футболках с фотографиями погибших медиков

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20 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
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Зачем Трамп блефует с Россией в духе Хрущева

Сокращение только российских ядерных вооружений США больше не интересуетФото: Владимир Смирнов/ТАСС
На следующей неделе в Австрии состоится встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли. Дипломаты обсудят предложение Трампа заключить трехстороннее ядерное соглашение между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Если Россия прямо называет условия для заключения соглашения, то в КНР отвечают Вашингтону отказом. Почему США продолжают навязывать свою идею о договоре и чего добиваются на самом деле? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

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              Игроки «Зенита» вышли на игру в футболках с фотографиями погибших медиков

              20 июня 2020, 19:39

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              Игроки футбольного клуба «Зенит» вышли на игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ФК ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, погибших от коронавируса в Петербурге и Ленобласти.

              Таким образом сине-бело-голубые присоединились к акции памяти медицинских работников, передает Mr7.ru.

              Список медиков со «Cтены Памяти» на матч 20-го июня 2020:

              Авдонина Татьяна Николаевна, 59 лет, медсестра, НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе, Петербург; Белошицкий Сергей Леонидович, 50 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница и Елизаветинская больница, Петербург; Беруашвили Георгий Юрьевич, 62 года, заведующий хирургическим отделением, Волосовская МБ, город Волосово, Ленобласть; Веселаго Лариса Михайловна, 71 год, гинеколог, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Петербург; Гольник Анатолий Иванович, терапевт, госпиталь МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Петербург;6. Куторкин Александр Владимирович, 45 лет, психиатр, 3-й военный госпиталь войск национальной гвардии РФ, Петербург; Манькович Владимир Самуилович, 67 лет, врач оперативного отдела, Городская станция скорой медицинской помощи, Петербург; Новикова Ольга Олеговна, 46 лет, медсестра травматологического отделения, НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, Петербург; Рында Антонина Яковлевна, 69 лет, врач отдела медицинской эвакуации, городская станция скорой медицинской помощи, Петербург; Уон Лилия Суоновна, 64 года, заведующая отделением пульмонологии в СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы»; Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе, Петербург.

              Футболисты вышли в специальных майках с портретами врачей, перед стартовым свистком они переоделись в игровую форму.

              «Зенит» после 22 матчей набрал 50 очков, клуб остается лидером турнирной таблицы. ЦСКА с 36 баллами идут на пятом месте. 


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