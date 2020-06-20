Новак оценил перспективы «Северного потока – 2»

Проект «Северный поток – 2» уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности, заявил министр энергетики Александр Новак.

«Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ», – передает РИА «Новости» его слова в интервью для немецкой газеты Handelsblatt.

Министр подчеркнул, что «Северный поток – 2» послужит энергобезопасности Европы, а также поспособствует конкуренции и состязательности. По его словам, чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками.

«Санкции и их ужесточение против «Северного потока – 2» абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм», – заявил глава Минэнерго.

Новак также объяснил, что США хотят навязать Европе свой сжиженный природный газ или другие проекты.

«Это вмешательство в суверенитет европейских стран», – заключил он.

Кроме того, Новак отметил, что для завершения строительства используются все доступные технические средства, но экономически и инвестиционно проект, стоимость строительства которого оценивается в 9,5 млрд евро, уже завершен, передает ТАСС.

Уточняется, что экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 млрд куб м газа в год завершен на 93%.

В настоящее время строительные работы заморожены из-за угрозы санкций США против судовых компаний трубоукладчиков. Однако глава Минэнерго утверждает, что «забыл» что такое санкции, и на энергетику России они не влияют.

«Санкции больше не обременяют нас. Раньше мы занимались энергетическими проектами с западными компаниями, теперь мы делаем их в одиночку. И санкции больше не затрагивают одну Россию. Они все больше становятся дубинкой для достижения своих собственных протекционистских целей», – добавил он.

Также Новак подчеркнул, что достроить газопровод Россия может самостоятельно при помощи трубоукладчика «Академик Черский», который записан на действующий в России фонд STIF. А это позволяет достроить газопровод, не попадая под действие ограничений Вашингтона. Так, у США не осталось способов повлиять на ситуацию.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». Выяснилось, что санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.