Москва призвала Вашингтон оградить журналистов от «полицейского произвола»

Москва требует от Вашингтона принять меры, чтобы журналисты не становились объектами произвола правоохранительных органов, говорится в комментарии МИДа России.

«Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе заявили о своем возмущении по поводу продолжающихся нападений на сотрудников СМИ со стороны полиции США.

«Возмущены непрекращающимся насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе российской. Расцениваем преднамеренно жестокое обращение, которому подверглась в Вашингтоне 1 июня продюсер информационного агентства «Sputnik» Николь Руссел, как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности», – подчеркнули в министерстве.

Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома, она несколько раз показала пресс-карту и заявила, что является журналистом, но полицейские выстрелили резиновыми пулями, а также применили специальную осколочную гранату для разгона протестующих.

«В результате продюсер «Sputnik» получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские «служители правопорядка» не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее», – заявили в МИД России.

«Как ни парадоксально, но эта возмутительная и противоправная жестокость в отношении представителя СМИ, которые являются, по сути, гарантом любого демократического общества, имела место у стен Белого дома, который позиционирует Америку как эталон демократии», – сказано в комментарии ведомства.

МИД призвал профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент.

Напомним, в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева, который продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ. В ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо. Позднее пострадавший от действий полиции США российский журналист рассказал о своем состоянии.

Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Кроме того, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции. На действия полиции пожаловались и другие сотрудники американских СМИ. Некоторые из них попали под резиновые пули, а некоторых арестовали.

ООН призвала расследовать нападение на российского журналиста в Миннеаполисе.

В МИД России расценили нападение на российского журналиста в США как проявление необоснованной жестокости.

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