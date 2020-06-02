В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В заявлении пресс-службы комитета говорится, что законопроект предусматривает также ограничение возможностей Белого дома о принятии действий в нарушение договора в случае его не продления, передает ТАСС.

«Если президент не продлит ДСНВ к 3 ноября 2020 года, не должно предприниматься никаких действий со стороны официальных представителей, ведомств и министерств Соединенных Штатов, которые бы нарушали или приводили к нарушению договора до тех пор, пока договор остается в силе», – говорится в тексте законопроекта.

Договор в силе до 5 февраля 2021 года, если его не заменит до этого срока последующим соглашением.

Ранее в МИД заявляли, что Россия предлагает США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. За этот срок, отмечали в МИД, можно будет выработать новый механизм. Отмечалось также, что представители Вашингтона в ходе последних контактов с руководством России не изъявили желания продлить ДСНВ.