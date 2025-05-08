Tекст: Дарья Григоренко

Сальдо в своем Telegram-канале сообщил о гибели мирной жительницы Днепрян в результате артобстрела со стороны украинских войск. «Осколки снаряда оборвали ее жизнь на пороге собственного дома», – сказал он. По его словам, обстрел начался рано утром и был направлен на Новую Каховку и окрестные населенные пункты.

Он добавил, что киевский режим «в очередной раз показал свое истинное лицо».

В понедельник в результате обстрелов украинской армии на территории Херсонской области за последние сутки были ранены мужчина в Алешках и женщина в Великих Копанях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки.