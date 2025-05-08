Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ в Херсонской области

  • Новость часаРФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
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    «Надо делать все, чтобы память о наших ребятах жила вечно»
    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран АУКУС в Австралии
    Путин заявил об успешном сотрудничестве РФ и КНР в сфере атомной энергетики
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 16:24 • Новости дня

    Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате массированного артобстрела населенных пунктов Херсонской области утром в Днепрянах погибла мирная жительница, находившаяся на пороге своего дома, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил о гибели мирной жительницы Днепрян в результате артобстрела со стороны украинских войск. «Осколки снаряда оборвали ее жизнь на пороге собственного дома», – сказал он. По его словам, обстрел начался рано утром и был направлен на Новую Каховку и окрестные населенные пункты.

    Он добавил, что киевский режим «в очередной раз показал свое истинное лицо».

    В понедельник в результате обстрелов украинской армии на территории Херсонской области за последние сутки были ранены мужчина в Алешках и женщина в Великих Копанях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки.

    7 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит торжества по случаю 80-летия Победы в Москве, поскольку будет занят на мероприятиях, посвященных его отцу – Гейдару Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает «Интерфакс».

    Ушаков уточнил причину отказа, отметив: «Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

    Азербайджан в этот период традиционно отмечает годовщину со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российскую столицу начали прибывать иностранные лидеры, которые планируют при  участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Ожидается, что более двух десятков руководителей государств посетят 9 мая парад Победы на Красной площади.


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    7 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры

    Мосгорсуд ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

    В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Московский городской суд признал, что организация узбекской диаспоры в Москве нарушила требования Гражданского кодекса и проигнорировала предписания.

    Мосгорсуд принял решение о ликвидации «Узбекской национально-культурной автономии» столицы. Поводом для разбирательства стал иск Минюста, после которого была организована комплексная проверка структуры, говорится в Telegram-канале «Царьград ТВ».

    В ходе проверки выяснилось, что автономия не находилась по адресу регистрации и не реагировала на многочисленные требования ведомства предоставить отчеты о деятельности, составе руководства, расходах бюджета и использовании собственности. Также в уставе организации отсутствовали обязательные сведения о структуре некоммерческой организации, что противоречит нескольким статьям Гражданского кодекса РФ.

    Диаспора не предоставила отчеты о своей деятельности за 2020, 2021 и 2022 годы, несмотря на предупреждения, вынесенные в декабре 2023-го и марте 2024-го. Как отмечается, эти требования были проигнорированы, в результате чего суд постановил исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

    Ранее экс-руководитель совета «Узбекской национально-культурной автономии» Бахром Исмаилов заявил об «экспансии узбеков» в России. В апреле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить обстоятельства получения гражданства и деятельности Исмаилова.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    ФСБ рассекретила дело расстрелявшего тысячи граждан СССР литовца
    ФСБ рассекретила дело расстрелявшего тысячи граждан СССР литовца
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила материалы архивного уголовного дела литовца Вицента Апановичуса, причастного к расстрелу тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

    Из документов следует, что в 1941 году Апановичус добровольно вступил в немецкую полицию, оставшись жить на оккупированной территории Литовской ССР после прихода фашистских войск, передает RT.

    Уже в июле того же года он передал немцам 50 евреев, среди которых находились женщины, пожилые люди и дети. В августе Апановичус участвовал в аресте и расстреле 5 тыс. еврейских семей.

    Опасаясь разоблачения, в августе 1943 года Апановичус бежал с немцами в Германию. В 1945 году сотрудники «СМЕРШ» задержали его и допросили. В своих показаниях он говорил: «Расстреливались следующим методом: на дно ямы укладывались слоем люди, а затем по ним открывали автоматный и оружейный огонь, после чего на них насыпали тонкий слой земли и клали следующий слой людей. И повторялось все заново до тех пор, пока не расстреляли всех».

    Суд приговорил Апановичуса 22 октября 1946 года к десяти годам исправительно-трудовых работ.

    Ранее ФСБ рассекретила докладную «СМЕРШ» о гибели защитников Аджимушкайских каменоломен.

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    7 мая 2025, 18:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты намерены сосредоточиться на обсуждении будущего долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    «Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

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    7 мая 2025, 20:18 • Новости дня
    Ельцин-центр отреагировал на призыв полпреда Жоги стать патриотичнее

    Ельцин-центр сообщил о соблюдении законодательства и диалоге с властью

    Ельцин-центр отреагировал на призыв полпреда Жоги стать патриотичнее
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-служба Ельцин-центра заявила о приверженности закону и поддержании контактов с региональными и федеральными властями.

    Ельцин-центр все десять лет находится в постоянном диалоге с органами власти, сообщили в пресс-службе организации. Представители центра подчеркнули, что их программа работы всегда соответствовала федеральному закону о деятельности президентских центров, передает РБК.

    В Ельцин-центре заявили, что уверены в продолжении конструктивного диалога с властями в будущем. В организации напомнили, что члены попечительского совета, включая полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу, в 2024 году единогласно одобрили отчет о деятельности центра.

    В пресс-службе подтвердили, что полпредство президента в УрФО попросило Ельцин-центр предоставить площадку для проведения форума «Патриоты Урала».

    Ранее Жога заявил: «Хорошая площадка. Да, может быть, в свое время она была либерально настроена. Туда приезжали либерально настроенные люди, и площадка использовалась врагами нашей страны. Но сейчас, когда страна объединилась, консолидировалась в плане достижения победы, эту площадку можно сделать более патриотичной».

    По его словам, вопросы касаются не самого Ельцин-центра, а приглашения на мероприятия лиц с антироссийскими взглядами, что должно быть исключено.

    Ранее Ельцин-центр объявил об отмене запланированного на 26 ноября выступления правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой из-за технических сложностей.

    Напомним, президент России Владимир Путин включил полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности, глава государства подписал соответствующий указ.

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    8 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов

    CNN: Сражение 125 истребителей Индии и Пакистана длилось более часа

    Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов
    @ Debajyoti Chakraborty/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации произошел на границе Индии и Пакистана, сражение 125 истребителей длилось больше часа, сообщает CNN.

    О масштабном воздушном сражении между ВВС Индии и Пакистана сообщает CNN. По данным издания, в бою участвовали 125 истребителей с обеих сторон, а сама битва продолжалась свыше одного часа. При этом ни одна из сторон не пересекала воздушную границу сопредельного государства. Ракетные удары наносились на дистанциях более 160 км.

    Как отмечают пакистанские официальные лица, в ходе боевых действий были сбиты пять индийских самолетов. Представитель пакистанских сил безопасности заявил: «Это была одна из крупнейших и самых продолжительных воздушных битв в новейшей истории авиации».

    Ранее, в 2019 году, в меньшем бою один индийский пилот был сбит и пленен на территории Пакистана, что стало причиной публичного унижения для Индии. Именно этот опыт стал причиной отказа обеих сторон от пересечения границы в нынешнем конфликте. По данным источника издания, пакистанская сторона заблаговременно предупреждала население о возможных ударах и смогла минимизировать потери среди гражданского населения.

    Ранее министр обороны Пакистана заявил о сбитых пяти самолетах и одном-двух беспилотниках ВВС Индии над территориями, контролируемыми Нью-Дели.

    Глава индийского МИД подчеркнул, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать в случае агрессии со стороны Пакистана.

    После начала операции «Синдур» со стороны Индии ожидаются ответные действия Пакистана с применением дронов и авиации по индийской инфраструктуре.

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    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    7 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Стало известно о нападении хуситов на авианосец Harry Truman

    Хуситы до перемирия с США атаковали авианосец Harry Truman ракетой

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы с помощью баллистической ракеты и беспилотников атаковали американский авианосец в Красном море прямо перед началом перемирия.

    Хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море до вступления в силу соглашения о прекращении огня с США, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа рассказал, что для атаки применялись баллистическая ракета и беспилотники.

    Яхья Сариа также подчеркнул, что операция была проведена до того, как США объявили о прекращении атак против Йемена. По информации хуситов, в результате атаки американский истребитель F-18 потерпел крушение.

    Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, еще один истребитель, находившийся на палубе авианосца, упал в Красное море. Экипаж катапультировался, пилот и стрелок получили незначительные травмы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласия хуситов прекратить нападения на суда в Красном море, американские военные прекратят удары по объектам повстанцев в Йемене.

    Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил о договоренности между США и хуситами о перемирии в Йемене при посредничестве султаната. Соглашение предполагает, что хуситы откажутся от атак на проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив суда, включая американские.

    Руководитель Высшего политсовета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат заявил о продолжении поддержки Газы и намерении атаковать Израиль в знак солидарности с палестинцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля с нанесением ударов по аэропортам страны. Хуситы призвали авиакомпании отменить рейсы в Израиль. Представители хуситов заявили о сбитии американского истребителя F-18 в результате удара по авианосцу Harry Truman. Авиационная база «Неватим» на юге Израиля стала целью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», выпущенной йеменскими хуситами.

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    7 мая 2025, 21:39 • Новости дня
    В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала уволили за шутку об изнасиловании

    Der Spiegel: В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала НАТО уволили за шутку об изнасиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование НАТО уволило генерала Гартмута Ренка, занимавшего пост в миссии по военной помощи Украине, после его шутки о насилии, пишет Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, во время совещания Ренк произнес: «Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь». Этот комментарий услышал британский офицер, который сразу обратился с жалобой к руководству, передает «Московский комсомолец».

    Генерал Ренк подтвердил, что произнес данную фразу, однако, по его словам, не вкладывал в нее ничего серьезного и хотел лишь мотивировать солдат. Несмотря на объяснения, руководство завело дисциплинарное дело.

    Министр обороны Германии Борис Писториус подписал распоряжение об увольнении Ренка 1 мая.

    Ранее союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме.

    В апреле вице-адмирал Шошанна Чатфилд, представлявшая США в военном комитете НАТО в Брюсселе, была отстранена от должности из-за возможных разногласий по инициативам в области разнообразия и инклюзивности.

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    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

    Коментарии (13)
    8 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выходит на новый уровень суверенитета и свободы благодаря санкционному давлению и росту патриотических настроений среди граждан, считает замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза Александр Яковенко.

    Россия стоит на пороге исторической победы над Западом и выходит на новый уровень суверенитета, заявил Александр Яковенко, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что Запад утрачивает былую солидарность и управляется теперь Вашингтоном в ручном режиме, который становится единственным способом для его выживания.

    Яковенко подчеркнул, что санкционное давление повысило мотивацию России добиться технологического и валютного суверенитета. Кроме того, страна стала ключевым игроком по обеспечению мировой продовольственной безопасности. По его словам, Россия достигла исторически беспрецедентной степени свободы и суверенитета, что стало одним из главных достижений 25 лет управления Владимиром Путиным.

    «Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарном формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона – как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада», – сказал Яковенко.

    Он также указал, что эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями, а в обществе изменился психологический климат. По мнению Яковенко, патриотизм стал вновь определяющим мотивом для большинства граждан страны.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Президент России отметил, что у страны достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году спецоперации до логического завершения.

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    8 мая 2025, 12:42 • Новости дня
    Путин приветствовал перенос китайских производств на территорию России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином отметил важность размещения китайских промышленных мощностей на российской территории и сотрудничества в автомобильной сфере.

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле подчеркнул, что Москва активно поддерживает создание производств и перенос промышленных компетенций из Китая на территорию России, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире.

    «Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», – подчеркнул Путин.

    Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого-либо.

    Президент России сообщил о планах подписать новое соглашение с Китаем для поощрения и взаимной защиты инвестиций.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства между Москвой и Пекином способствует процветанию обеих стран.


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