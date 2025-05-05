То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
При обстрелах ВСУ пострадали два жителя Херсонской области
В результате обстрелов украинской армии на территории Херсонской области за последние сутки были ранены мужчина в Алешках и женщина в Великих Копанях.
Информация о пострадавших от недавних обстрелов была опубликована губернатором региона Владимиром Сальдо в его Telegram-канале.
По словам Сальдо, в Алешках ранения получил тридцатитрехлетний мужчина, который был оперативно доставлен в местную больницу. В Великих Копанях пострадала сорокадевятилетняя женщина, сейчас ей оказывают помощь в Скадовской центральной районной больнице.
Глава региона отметил, что украинские войска также подвергли обстрелам ряд других населенных пунктов, среди которых Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Забарино, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунка, Обрывки, Пролетарка и Саги. Сальдо подчеркнул, что удары ВСУ продолжают представлять угрозу для мирного населения Херсонской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки.
За сутки украинские военные также совершили 17 обстрелов по территории ДНР, в ходе которых был ранен мирный житель, а в Брянской области в результате обстрела завода «Стрела» были повреждены производственные и административные здания, пострадали двое охранников.