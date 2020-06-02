Мантуров сделал прогноз по обороту российских магазинов в 2020 году

Сетевые продовольственные ретейлеры России в 2020 году покажут рост продаж, а оборот небольших несетевых магазинов может снизиться, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров заявил, что, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России в апреле упал на 23,4% в годовом выражении – это рекордное снижение показателя за все время наблюдений, передает РИА «Новости».

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле уменьшился на 9,3%, а оборот непродовольственной розницы упал на 36,7% к апрелю 2019 года.

«Могу сказать, что если брать продовольственный ретейл по крупным сетям и региональным, а это примерно 50% всего фуд-ретейла – то у них ситуация достаточно стабильная, и мы спокойны за то, что они этот год закончат с плюсом», – сказал Мантуров.

В то же время ситуация в небольших магазинах, которые не входят в торговые сети, существенно хуже.

«Говорить сегодня о том, каков будет итог по году, мне сложно. Могу сказать точно, что по этому сегменту будет определенное снижение по объемам продаж. На сколько – рано пока давать такие заключения», – добавил министр.

Более четкий прогноз «по потребительским товарам и другой номенклатуре» министерство готово будет дать после того, как непродовольственные ретейлеры начнут открываться в субъектах после снятия ограничений. Например, в Москве магазины непродовольственной торговли начали заново открываться с 1 июня.

Мантуров также указал, что предприятия торговли могут воспользоваться мерами поддержки из числа общесистемных мер, которые уже были приняты правительством.

«А если что-то потребуется дополнительно, будем рассматривать отдельно», – сказал министр.

Мантуров указал также, что запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса.

«Если мы говорим, например, про продукты питания – вы помните, что в течение десяти дней в середине марта сметалось все, но при этом наша система торговли выдержала это испытание. Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то этот 21 день улетучился практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов», – добавил он.

Данные ежедневно сводятся в информационном центре министерства. По некоторым данным, компании обеспечены запасами по ряду позиций на два-четыре месяца, «то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались». Постоянно пополняются и запасы товаров с меньшим сроком хранения – например, мясной продукции, овощей.

В то же время поддержание подобного уровня запасов отвлекает оборотные средства компании.

При этом количество визитов покупателей в магазины значительно снизилось по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотажный спрос, однако вырос средний чек покупок.

«То есть человек приходит в магазин реже, но покупает больше, чем в то же время в прошлом году. Но мы исходим из того, что сформированные запасы будут постепенно снижаться, и мы вернемся к традиционной практике, которая была до этого. Очень на это рассчитываю, но пока мы не расслабляемся и будем снижать эти запасы постепенно», – сообщил министр.

Он указал также, что, по его мнению, российские власти сделали все максимально возможное, чтобы граждане страны как можно меньше почувствовали на себе проблемы из-за распространения коронавируса.

«Если говорить в общем, то первостепенная задача разделилась на две составляющие в марте. Первая касается обеспечения системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты, фармпрепаратами, в том числе и вакцинами, тест-системами. Вторая составляющая, как оказалось, не менее существенная – обеспечить население бесперебойно продуктами питания и продукцией первой необходимости», – сказал Мантуров.

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