Мантуров сделал прогноз по обороту российских магазинов в 2020 году

Взгляд
2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
Разделы

Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
Перейти а раздел…

Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Бунт в США загнал Трампа в бункер

    Как протесты в США превратились в погромы

    США ввели санкции против Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
              Власти штатов воспротивились требованию Трампа подавить беспорядкиНа Манхэттене произошли новые погромыУкраина перестала пугать мир «войной» с Россией«Южмаш» пожаловался на убытки из-за потери контрактов с Россией
              Погибший от действий полиции США Флойд употреблял наркотикиБелый дом раскрыл содержание телефонного разговора Путина и ТрампаАрмия Израиля получила приказ о подготовке к аннексии части Западного берегаВладельцем «Академика Черского» оказался фонд из Самары
              Шериф во Флориде посоветовал американцам стрелять в грабителей и мародеровРаспространившую фейк о «вывозе тел из обсервации» москвичку отдали под судИз-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском может остановиться на полгодаАстронавт рассказал об «отличной работе» туалета в Crew Dragon

              Главная тема


              Почему Трамп бессилен перед погромщиками

              «акты внутреннего терроризма»


              Трамп решил развернуть войска против «жестоких толп бунтовщиков»

              угроза из космоса


              К Земле приближается потенциально опасный астероид

              вооруженный конфликт


              Украина предложила новый формат переговоров по Донбассу без участия России

              Видео

              Протесты в америке


              Погром стал выходом США из карантина

              бывший ссср


              Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

              саммит G7


              Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

              строительство газопровода


              «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

              Системный расизм


              Дмитрий Дробницкий: Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

              Вторая Гражданская


              Тимур Шерзад: Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

              поправки к конституции


              Владимир Можегов: Пришло время понять, как дальше жить

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?

              Мантуров сделал прогноз по обороту российских магазинов в 2020 году

              2 июня 2020, 10:22

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Сетевые продовольственные ретейлеры России в 2020 году покажут рост продаж, а оборот небольших несетевых магазинов может снизиться, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

              Мантуров заявил, что, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России в апреле упал на 23,4% в годовом выражении – это рекордное снижение показателя за все время наблюдений, передает РИА «Новости».

              Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле уменьшился на 9,3%, а оборот непродовольственной розницы упал на 36,7% к апрелю 2019 года.

              «Могу сказать, что если брать продовольственный ретейл по крупным сетям и региональным, а это примерно 50% всего фуд-ретейла – то у них ситуация достаточно стабильная, и мы спокойны за то, что они этот год закончат с плюсом», – сказал Мантуров.

              В то же время ситуация в небольших магазинах, которые не входят в торговые сети, существенно хуже.

              «Говорить сегодня о том, каков будет итог по году, мне сложно. Могу сказать точно, что по этому сегменту будет определенное снижение по объемам продаж. На сколько – рано пока давать такие заключения», – добавил министр.

              Более четкий прогноз «по потребительским товарам и другой номенклатуре» министерство готово будет дать после того, как непродовольственные ретейлеры начнут открываться в субъектах после снятия ограничений. Например, в Москве магазины непродовольственной торговли начали заново открываться с 1 июня.

              Мантуров также указал, что предприятия торговли могут воспользоваться мерами поддержки из числа общесистемных мер, которые уже были приняты правительством.

              «А если что-то потребуется дополнительно, будем рассматривать отдельно», – сказал министр.

              Мантуров указал также, что запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса.

              «Если мы говорим, например, про продукты питания – вы помните, что в течение десяти дней в середине марта сметалось все, но при этом наша система торговли выдержала это испытание. Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то этот 21 день улетучился практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов», – добавил он.

              Данные ежедневно сводятся в информационном центре министерства. По некоторым данным, компании обеспечены запасами по ряду позиций на два-четыре месяца, «то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались». Постоянно пополняются и запасы товаров с меньшим сроком хранения – например, мясной продукции, овощей.

              В то же время поддержание подобного уровня запасов отвлекает оборотные средства компании.

              При этом количество визитов покупателей в магазины значительно снизилось по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотажный спрос, однако вырос средний чек покупок.

              «То есть человек приходит в магазин реже, но покупает больше, чем в то же время в прошлом году. Но мы исходим из того, что сформированные запасы будут постепенно снижаться, и мы вернемся к традиционной практике, которая была до этого. Очень на это рассчитываю, но пока мы не расслабляемся и будем снижать эти запасы постепенно», – сообщил министр.

              Он указал также, что, по его мнению, российские власти сделали все максимально возможное, чтобы граждане страны как можно меньше почувствовали на себе проблемы из-за распространения коронавируса.

              «Если говорить в общем, то первостепенная задача разделилась на две составляющие в марте. Первая касается обеспечения системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты, фармпрепаратами, в том числе и вакцинами, тест-системами. Вторая составляющая, как оказалось, не менее существенная – обеспечить население бесперебойно продуктами питания и продукцией первой необходимости», – сказал Мантуров.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему экономика России оказалась прочнее западной.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............