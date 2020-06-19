Китай раскрыл перед ВОЗ геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ последовательность генома найденного на оптовом рынке Пекина штамма коронавируса.

«Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через «Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус» официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке «Синьфади» и геноме вируса», – приводит сообщении на сайте центра РИА «Новости».

В частности, центр опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном вируса, найденного в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).

«Вместе с этим центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом», – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине выявили вспышку вызываемого коронавирусом заболевания на оптовом рынке «Синьфади».

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю выразил мнение, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой.

После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на ЧС в области здравоохранения (с повышенного до очень высокого), ввели во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и «режим военного времени», который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.

При этом власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса. На фоне этих событий президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в намеренном заражении мира коронавирусом.

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