Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса

Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.

«Мы обеспечим жесткий контроль как над въездом в город, так и над выездом всех транспортных средств за его пределы. Однако Пекин не станет закрытым городом», – приводит слова чиновника ТАСС.

Пань Сюйхун напомнил, что с недавнего времени правительство запретило такси покидать Пекин, а также ввело ограничения на общественном транспорте, прежде всего при осуществлении пассажирских перевозок в другие регионы страны. «Мы ввели строгий запрет на выезд из Пекина всех лиц, связанных с повышенным риском заражения», – подытожил чиновник.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине выявили вспышку вызываемого коронавирусом заболевания на оптовом рынке «Синьфади».

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю выразил мнение, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой.

После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на ЧС в области здравоохранения (с повышенного до очень высокого), ввели во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и «режим военного времени», который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.

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