Пекин повысил уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Власти китайской столицы повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения с третьего до второго, сообщили представители правительства Пекина.

Мера вступит в силу в среду (19.00 мск вторника), передает ТАСС.

Советник управления коммерции Пекина Ван Хунцунь, между тем, заявил, что китайские специалисты не обнаружили следов коронавируса в партиях лосося до их попадания на пекинский оптовый рынок.

«Как и с любым другим продовольствием, если оно заражено, то вы подвергаетесь риску инфицирования при его употреблении. Сейчас мы не располагаем свидетельствами того, что лосось является носителем коронавируса. Однако все равно риск заражения сохраняется. Если вы употребили подозрительную пищу, вы должны следить за состоянием своего здоровья и в случае необходимости пройти тестирование», – подчеркнул Хунцунь.

Он добавил, что на территории рынка обнаружены несколько зараженных коронавирусом мест, но на партиях лосося следов не обнаружили. Следы заражения, как ранее сообщалось, обнаружили на оборудовании для разделки морепродуктов и в партиях импортированного лосося.

Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией, но 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19, а также еще 45 бессимптомных носителей.

На понедельник в медучреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных, всего за время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из которых 584 выздоровели, а девять умерли.

Власти Пекина признали высоким риск распространения коронавируса, в микрорайонах города введен «режим военного времени».