Telegram удалили из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор удалил из реестра запрещенной информации официальный сайт Telegram.

В реестре запрещенной информации по запросу telegram.org поисковик не находит соответствий. При этом страница сайта открывается без каких-либо затруднений.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что прекращение блокировки Telegram – это шаг в правильном направлении.

Напомним, в четверг Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на доступ к мессенджеру Telegram.

В Кремле аргументацию по разблокировке мессенджера назвали исчерпывающей.