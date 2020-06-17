США решили продать Украине до 16 патрульных катеров за 600 млн долларов

Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов, сообщило в среду профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Министерства обороны США.

Отмечается, что уже получено разрешение от Госдепартамента США на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Киевом. Администрация США уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. При этом законодатели в течение 30 дней рассмотрят военный контракт, передает ТАСС.

В рамках контракта США планируют передать Украине в том числе 32 легких орудия MSI Seahawk A2, 20 орудий MK44, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, средства связи и прочее вооружение.



Минобороны США утверждает, что выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США».

В США заверяют, что такая сделка якобы укрепит способность Украины «отражать текущие и будущие угрозы». Американское военное ведомство добавляет, что Украина получит возможность «лучше защищать территориальные воды и другие интересы на море». Пентагон считает, что у Украины не возникнет сложностей с интеграцией этой военной техники в свои вооруженные силы. Пентагон полагает, что сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе».

Mark VI поступили на вооружение в 2016 году, есть разные модификации этих катеров. Одна из них оснащена двумя тяжелыми пулеметами калибра 50 мм и двумя 25-мм пушками с дистанционным управлением.

О намерении США передать Украине противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера в рамках оказания помощи сообщалось еще в марте.

При этом США уже давно поставляют Украине списанную технику. В сентябре 2018 года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера 1988 года постройки. Сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал экс-глава государства Петр Порошенко.

После появления информации о том, что из-за технического состояния катера долго не могли пересечь океан и добраться до Черного моря, в соцсетях высмеяли старые судна, переданные Киеву.

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом, адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится «корабельным кладбищем».