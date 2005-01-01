Списанные американские катера до сих пор не доплыли до Украины

Американские военные катера, переданные Украине в сентябре, поступят в распоряжение ВМС страны в течение 2019 года, сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году», – приводит слова Кента УНИАН.

О передаче Украине списанных патрульных катеров Island сообщалось в сентябре 2018 года.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как Украина собирается защищать Азовское море от России.