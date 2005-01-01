Эксперт прокомментировал отправку Украиной новых катеров в Азовское море

«Если украинцы считают, что наличие этих катеров позволит им творить беззаконие в Азовском море, то российский флот, вооруженные силы и пограничники будут препятствовать различным авантюрам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он объяснил, с какой целью Украина решила разместить на Азовском море малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера «Кентавр».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что за счет бронированного артиллерийского катера и двух десантных катеров «Кентавр» ВМС Украины смогут усилить позиции на Азовском море. «Украина считает, что это скажется на балансе сил в Азовском море и она сможет, как там говорят, «защититься от агрессии» со стороны России», – отметил эксперт.

Однако подобные заявления находятся исключительно в политической плоскости. Как пояснил Леонков, с военно-политической точки зрения «такие катера никак не влияют на баланс сил в Азовском море». «Если украинцы считают, что наличие этих катеров позволит им творить беззаконие в Азовском море, то российский флот, вооруженные силы и пограничники будут препятствовать различным авантюрам, которые попадают под понятие вооруженных провокаций. Если кто-то решит затеять маленькую победоносную войну, то должен понимать, чем это закончится», – предупредил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о предстоящем пополнении ВМС Украины рассказал замначальника главного управления оборонного планирования генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко. В 2019 году в состав ВМС Украины войдут малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера «Кентавр». Сейчас в составе ВМС Украины шесть малых катеров, США передали два патрульных катера типа Island.

Как отмечает Леонков, за счет своей маломерности катера обладают маневренностью и быстроходностью. Однако бронированный катер такими характеристиками похвастаться не может.

«Согласно терминологии, такие катера называют «консервными банками» из-за тонких стенок. Эти катера поражаются крупнокалиберным стрелковым вооружением калибра от 12,7 до 30 мм, которые есть на большинстве российских пограничных кораблей. Они могут превратить в решето незатейливый бронированный катер, поэтому с точки зрения сохранности жизни экипажей этих катеров я несколько раз подумал бы, прежде чем лезть в вооруженные авантюры», – говорит Леонков.

Впрочем, по его словам, руководство ВМС Украины, если судить по керченскому инциденту, считает моряков заложниками своих провокаций против России и не ценит их жизнь. Эксперт убежден, что суда азовской украинской флотилии предназначены для захвата российских судов, которые «не дай Бог, ошибутся и зайдут не туда». Этому будет способствовать пересмотр Украиной морских границ, которая в одностороннем порядке вдвое увеличила свои территориальные воды в Азовском море.

«Теперь то, что мы считаем нейтральными водами, стало территориальными водами Украины. В Азовском море они будут препятствовать свободному судоходству», – полагает он.

Леонков также не удивлен тому, что «Кентавры» произведены на принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко заводе. «Украина называет себя демократическим институтом, но очень странно, когда глава государства открыто позволяет своим предприятиям наживаться на этом деле. Например, президент США Дональд Трамп, которого Порошенко считает своим союзником, отказался от долей в бизнесе, а сам Порошенко не стесняется и зарабатывает деньги на всем, не только на шоколадных фабриках, портах, но и на производстве такого рода катеров. То есть кому война, а кому мать родна», – говорит эксперт.

Леонков считает, что Порошенко выгодно осветить через СМИ информацию о новых катерах. Для него это дополнительный аргумент в президентской избирательной кампании о том, «как он укрепляет обороноспособность Украины против агрессивной России». В то время как его соперники подобными достижениями похвастаться не могут.