Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана

Осужденные в США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании и обмене на американца Пола Уилана, сообщил их адвокат Алексей Тарасов.

«Я более чем уверен, что при наличии определенных договоренностей технически осуществить задуманное вполне вероятно. Конечно же, мои клиенты будут с этим согласны», – сказал Тарасов «Интерфаксу».

При этом он отметил, что варианты обмена россиян на Уилана с ним никто пока не обсуждал.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается.

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.