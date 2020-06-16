Захарова «поставила многоточие» в вопросе обмена Уилана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность обмена осужденного Мосгорсудом Пола Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, осужденных в США.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» она сообщила, что для таких процессов есть «соответствующие межгосударственные механизмы», к которым прибегают, если «есть соответствующее стремление». Захарова сказала, что «юридическая сторона» для данного вопроса «существует».

«Дальше мы пока поставим многоточие», – приводит ее слова ТАСС.

Как подчеркнула официальный представитель МИДа, «то, что происходило с Уиланом – за что его взяли, в чем его обвинили, что было доказано – это несравнимо с тем, что было в отношении Бута и так далее». Кроме того, по ее словам, «несравнимо было и отношение». Захарова указала, что Уилан «получал всю необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств», чего нельзя сказать о положении россиян в тюрьмах США.