В России подтвердили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7843 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 553 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7843 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1065, Подмосковье – 680, Нижегородской области – 238.

Всего в стране выявлены 553 тыс. 301 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 304 тыс. 342 человек, из них 10 тыс. 36 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 194 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 7478 человек.

Накануне, 16 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8248. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 405.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.