На сотрудников «Норникеля» завели уголовное дело

По факту сброса сточных вод в Норильске на сотрудников «Норильского никеля» возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг» по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, с июня 2017 года по июль 2019 года неустановленные лица из сотрудников обеих компаний, ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта с отходами производства Талнахской обогатительной фабрики допустили нарушения.

Из-за этих нарушений неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах и в почву у рудника «Октябрьский». «По заключению Росприроднадзора окружающей среде причинен вред, требующий для восстановления затрат в общей сумме более 154 миллионов рублей», – добавили в СК.

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

Президент России Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Генпрокуратура сообщала, что авария на ТЭЦ-3 могла произойти из-за подвижек грунта. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий инцидента.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».