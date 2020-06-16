Разрешения на перевозку в такси продлили на год

Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, истекающие в 2020 году, будут автоматически продлены на 12 месяцев, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пресс-служба правительства сообщила, что «разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев», передает РИА «Новости».

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение также распространяется на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей.

«Комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки позволит уменьшить издержки организаций на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации», – отмечает правительство.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице.