Путин поручил продлить выплату пособия по безработице на три месяца

Президент России Владимир Путин поручил правительству по итогам совещаний о ситуации на рынке труда продлить выплату пособия по безработице на три месяца, предусмотрев срок действия меры до 1 октября.

«Правительству Росси обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил «правительству проработать вопросы, касающиеся распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования».

Путин ранее подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать национальный план восстановления экономики с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.