Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию для семей с детьми

«Закрепление мер поддержки семей с детьми в Конституции даст уверенность родителям в том, что их дети будут обеспечены всем необходимым», – сказал член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло, комментируя важность поправок к Конституции в отношении защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

«В период распространения коронавируса мы начали получать от государства финансовую поддержку. У меня восемь детей, и я могу сказать, что эта помощь была очень кстати. Пусть это небольшие средства, но в сложное время прокормить детей на эти деньги вполне возможно», – сказал общественный деятель, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло.

«В этой связи соответствующие поправки в Конституцию очень важны. Сейчас может настать некое успокоение, мол, зачем голосовать за поправки, если государство и так помогает. Но государство помогает при нынешней власти, а когда власть сменится – новые руководители страны могут сказать, мол, бюджет ограничен, помощи не ждите», – предположил эксперт.

«Другое дело, если меры поддержки семей с детьми будут закреплены в Конституции. Сейчас, по сути, в Основном законе закрепляется система, которая поощряет рождение детей и гарантирует родителям, что они смогут обеспечить детей всем необходимым. Это, на мой взгляд, очень правильно», – подчеркнул собеседник.

Напомним, власти России 1 июня начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей.

В феврале президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции России особого отношения к детям.

1 июня Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.