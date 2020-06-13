Кузнецова рассказала о возвращении двух российских детей на родину из Италии

Двое российских детей, находящихся в социальном учреждении в Италии, по решению суда переданы под опеку бабушке из Ростовской области, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По ее словам, идет работа по их возвращению на родину, передает РИА «Новости».

«Еще одна история – в Италии, она уже близится к благополучному завершению. Двое детей, российских граждан, по решению суда переданы под опеку бабушке, которая проживает в Ростовской области. Сейчас мальчики находятся в социальном учреждении Италии. И нужно приложить все усилия для их скорейшего возвращения на родину», – цитирует пресс-служба Кузнецову.

Омбудсмен расскзаала, что ситуация осложняется ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, и еще не восстановлено транспортное сообщение между странами.

«Мы уже связались с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области. При необходимости в регионе семье готовы оказать помощь и сопровождение», – добавила она.

Напомним, россиянка Анна Варганова, проживающая в Италии обратилась в общественную организацию «Русские матери» после того, как работники соцслужбы города Бари забрали у нее ребенка.

Позднее итальянская полиция задержала россиянку предположительно за попытку «похищения» своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции.