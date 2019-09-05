Итальянская соцслужба забрала ребенка у россиянки

Россиянка Анна Варганова, проживающая в Италии с пятилетним сыном, обратилась к дипломатам за помощью после того, как работники соцслужбы города Бари забрали у нее ребенка.

Варганова родила сына в Италии, отец от него отказался. Брак между родителями мальчика не был заключен. И у женщины, и у ребенка – российское гражданство. Также выяснилось, что россиянка собиралась вернуться в родной город Энгельс, передает РЕН ТВ.

Варганова заявила, что ее «выбросили» из общежития, где она проживала с ребенком.

«Я даже не смогла вернуться туда и забрать вещи. Меня поселили в центр, где живут бедные люди и ждут квартиру, в основном итальянцы. Я знаю город, где находится сын, но не знаю место. Его приводят на встречу со мной на час, с двумя соцработниками. Потом его уводят и оглядываются назад, чтобы я не пошла посмотреть, где он живет», – рассказала россиянка.

Она добавила, что ребенок каждый раз просит оставить его с мамой, однако соцработники заявляют, что их разлучение – это решение судьи.

«Все в шоке от этой ситуации. Один час для свиданий, как заключенного, его ведет конвой, и уводит, голова опущенная, может его там бьют вообще, я не знаю, где он находится», – сказала Варганова.

В общественной организации «Русские матери», куда женщина обратилась за помощью, сообщили, что недавно в Италии прогремело резонансное дело «Ангелы и демоны». Так, в одной из провинций разоблачили банду, которая наживалась на торговле детьми – их продавали итальянкам, которые не могли иметь детей или не хотели рожать.

Варганова рассказала, что соцработники, когда она была еще беременна, предлагали ей отдать ребенка «в аренду» богатой семье, однако женщина отказалась. После этого ей предложили помощь и дали комнату в общежитии. Сообщается, что за россиянкой якобы вели круглосуточное наблюдение, пока для ее ребенка искали обеспеченных итальянских родителей.

Отмечается, что 6 августа после визита к соцработнику сын Анны Варгановой пропал, до сих пор женщина ничего не знает о его местонахождении.

Ранее российская актриса Ирина Усок заявила, что власти США отобрали у нее ребенка.