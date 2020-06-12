При взрыве на газохранилище в Казани погиб человек

В результате взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани погиб человек, еще трое пострадали, сообщили в экстренных службах.

«На казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв сжиженного газа в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В результате погиб один человек и трое пострадали», – приводит сообщение экстренных служб ТАСС.

После взрыва возник пожар, ему присвоен четвертый номер сложности. Есть угроза распространения на другие емкости с газом.

В пресс-службе МЧС России в свою очередь подтвердили, что взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров на территории газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». К борьбе с огнем привлечены 11 единиц пожарной и специальной техники, на место пожара прибывают новые подразделения. В МЧС уточнили, что информация о происшествии поступила около 22.00.

Напомним, в сентябре 2012 года при взрыве на газохранилище в Мексике погибли 26 человек.