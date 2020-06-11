Россия заявила о попытках следствия по МН17 отвести подозрения от Украины

Следствие в Нидерландах по делу о крушении малазийского Boeing в 2014 году обвиняет Россию, но пытается отвести любые подозрения от Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В ходе своих выступлений голландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали, однако всему миру известны материалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне так называемой АТО «Буков» в боевом состоянии, а само обвинение прямо указывает, что ЗРК «Бук» вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова заметила, что это происходит на фоне утверждений о якобы «недобросовестных» действиях России, которая, по утверждению прокуроров, «пытается завести следствие в тупик».

Накануне в Нидерландах заявили, что совместная следственная группа расследовала версию, по которой малайзийский Boeing был сбит украинским «Буком», но не нашла никаких подтверждений.

В то же время следствие признавало, что у него нет конкретных данных, которые могли бы указать на запуск ракеты «земля – воздух» по самолету со стороны Снежного и Зарощенского.

При этом озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.