Следствие по МН17 не смогло подтвердить запуск ракеты от Снежного или Зарощенского

У следствия по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году нет конкретных данных, которые могли бы указать на запуск ракеты «земля-воздух» по самолету со стороны Снежного и Зарощенского, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.

«Мы провели расследование этой местности (Снежное и Зарощенское), основываясь на спутниковых снимках, фотографиях, показаниях свидетелей, телекоммуникационной информации и других источников доказательств», – передает слова Бергера РИА «Новости».

Он добавил, что следствие изучало спутниковые снимки до и после съемки MH17, пытаясь установить изменения, которые могли бы указать на место запуска ракеты.

«Следствие пришло к промежуточному выводу, что нет конкретных указаний на запуск ракеты «земля-воздух» 17 июля 2014», – сообщил прокурор.

Ранее нидерландские специалисты утверждали, что ракету выпустили из Снежного, на тот момент населенный пункт контролировался ополченцами. Из эксперимента специалистов «Алмаз-Антея» следовало, что ракета была запущена с другого места – с направления населенного пункта Зарощенское.

Также прокурор сообщал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты при крушении Boeing в Донбассе в 2014 году.

В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.