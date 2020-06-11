Захарова заявила об «абсолютном хамстве» США

Стремление США причислить Россию к числу стран-спонсоров терроризма является абсолютным хамством, но Москва уже давно перестала серьезно реагировать на подобные заявления, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Из нового, пожалуй, лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну «государством-спонсором терроризма». Ну это, конечно, абсолютное хамство, и к подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли, перестали каким-то образом серьезно реагировать. Просто даем четкую однозначную квалификацию», – передает ее слова РИА «Новости».

Накануне республиканцы Палаты представителей США предложили ввести жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая. В том числе предполагается признание России «государством – спонсором терроризма».

В Кремле выразили надежду, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, отметив, что эти рестрикции будут незаконными.