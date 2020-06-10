Песков назвал подтвердившие участие в параде Победы в Москве страны

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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Черные свергли белых с постамента за дело

Власти Антверпена после протеста чернокожих горожан демонтировали памятник бельгийскому королю Леопольду IIФото: BART BIESEMANS/Reuters
Европа и Америка прощаются с памятниками, некоторые из которых простояли веками: протесты чернокожих заставляют западный мир переоценивать свое прошлое. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять монументов − жертв «черного бунта» и выяснила, что в ряде случаев эта «борьба с расизмом» имеет двойное дно. Более того, текущие события могут нанести серьезный удар по единству США и Евросоюза. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...

Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
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Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
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      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

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              Песков назвал подтвердившие участие в параде Победы в Москве страны

              10 июня 2020, 13:05

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Россия получила подтверждения визита на парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии и других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

              «Есть предварительный, сейчас работа ведется, список. У нас... есть подтверждение от Казахстана, от Киргизии, от Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

              При этом он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждение «со дня на день».

              Песков добавил Кремль со дня на день ожидает ответа президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии в параде Победы в Москве.

              «Пока нет. Но это же технологическое... Ведется работа, мы ожидаем это со дня на день», – сказал Песков, отвечая на вопрос, дал ли ответ Лукашенко на приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

              Журналисты поинтересовались у Пескова, отправлялось ли Зеленскому приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

              «Нет, насколько я знаю, не отправлялось», – ответил он.

              Президент России Владимир Путин  объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

              Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

              До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.


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