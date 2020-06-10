Песков назвал подтвердившие участие в параде Победы в Москве страны

Россия получила подтверждения визита на парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии и других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть предварительный, сейчас работа ведется, список. У нас... есть подтверждение от Казахстана, от Киргизии, от Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

При этом он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждение «со дня на день».

Песков добавил Кремль со дня на день ожидает ответа президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии в параде Победы в Москве.

«Пока нет. Но это же технологическое... Ведется работа, мы ожидаем это со дня на день», – сказал Песков, отвечая на вопрос, дал ли ответ Лукашенко на приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

Журналисты поинтересовались у Пескова, отправлялось ли Зеленскому приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

«Нет, насколько я знаю, не отправлялось», – ответил он.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.