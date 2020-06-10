МиГ-35 решили оснастить перспективным вооружением

На новейшем истребителе МиГ-35 уже испытана практически вся номенклатура вооружений, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.

Как отметил пилот, еще не все оружие прошло апробацию в составе нового комплекса. «Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», – передает РИА «Новости» слова Селиванова.

По его словам, помимо тестирования оружия, есть много других задач, поэтому процесс не останавливается, и испытания постоянно продолжаются.

«Более того, если обнаруживается какой-то недостаток в ходе испытательного полета, то сейчас не нужно переделывать весь самолет. Чтобы его устранить, достаточно «перепрошить» программу, отвечающую за тот или иной узел или агрегат. Практически все делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо», – пояснил Селиванов.

Напомним, в феврале МиГ-35 научили беспилотной посадке.

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