На фоне погромов в США китайцы припомнили Вашингтону едкие заявления о Гонконге

Китайцы пишут, что американские политики и СМИ придерживаются двойных стандартов в отношении протестов в других странах и в США, напоминая им о заявлениях относительно событий в Гонконге, пишет Global Times.

Издание напоминает, что в 2019 году спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала протесты в Гонконге «прекрасным зрелищем». В МИД КНР заявили, что такие «прекрасные зрелища» американцы могут «оставить себе». Теперь китайцы пишут: «Не ожидали, что американские политики так быстро смогут насладиться таким вот «прекрасным зрелищем», – передает RT текст статьи.

«Протестующие в США куда сильнее участников беспорядков в Гонконге, первые нас действительно удивляют. Они не только создают какое-то одно «прекрасное зрелище» – они их организуют во множественном числе по всей своей стране», – цитирует Global Times одну из публикаций на платформе WeChat.

Китайский вариант тэга «#АмериканскиеПротесты» набрал более 1,74 млрд просмотров на Weibo и более 290 тыс. обсуждений. Многие вспомнили, как серия фотографий с гонконгских протестов в 2019 году получила Пулицеровскую премию, предложив на этот раз наградить снимок, на котором полицейский прижимает колено к шее убитого Джорджа Флойда.

«По сравнению с тем, как ведут себя американская полиция и Национальная гвардия с американскими протестующими, гонконгские органы правопорядка действуют куда более цивилизованно и сдержанно», – заявил эксперт по США Академии общественных наук КНР Лю Сян.

Доцент Народного университета Китая Дяо Дамина заметил, что повсеместные протесты в США из-за расизма «в очередной раз доказали, что Америка не имеет права критиковать другие страны за проблемы прав человека».

Рассказывая о ситуации в США, китайский канал CCTV назвал протесты «бокалом горького вина, который США сами себе настояли».

«Когда американские политики и мейнстримные СМИ комментируют протесты в другой стране, им следует учитывать, что своими словами они могут подтолкнуть собственный народ. Так что когда они восхваляют нападения на полицию и сожжение общественных мест и государственных флагов, американцы слушают… В следующий раз, когда Пелоси и другие американские политики будут делать заявления по событиям в Гонконге, они дважды подумают», – заметил Лю Сян.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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