В России втрое снизилась средняя цена масок

Средняя стоимость масок в России снизилась с 55 рублей в апреле до 18 рублей, стоимость защитных костюмов упала с 6 тыс. рублей до 850 рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«К июлю мы прирастем по суточному производству медицинских масок еще примерно на 4 млн штук за счет запуска новых линий», – передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что прирост будет обеспечен в первую очередь Московским эндокринным заводом в Брянской области.

«Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 55 рублей, то сейчас это уже 18 рублей, и мы прогнозируем дальнейшее снижение цены. То же самое по защитным костюмам, стоимость которых в пик спроса доходила до 6 тыс. рублей за один иностранный костюм. Нарастив собственное производство, мы смогли сбить этот спекулятивный ажиотаж – сейчас российские одноразовые костюмы можно купить уже за 850 рублей», – сказал Мантуров.

По его словам, Россия на прошлой неделе завершила закупки СИЗ из Китая.

Премьер Михаил Мишустин сообщил, что предприятия в России выпускают ежесуточно почти 9 млн защитных масок, хотя в первые недели эпидемии ситуация была напряженной.

«Правительство выделило 33 млрд рублей на эти цели, и сегодня, по данным Министерства промышленности и торговли, в сутки на российских предприятиях выпускается почти 9 млн защитных масок, более 250 тыс. защитных костюмов, 380 тыс. литров кожных антисептиков», – сказал Мишустин.

По его словам, в России также выполнено 10 млн тестов на коронавирус. Мишустин подчеркнул, что эта работа будет продолжена «в полном объеме».

«И, конечно, все средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другие – должны быть доступны», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Он поручил главам регионов оценить запасы СИЗ для медиков.

«По поступающей информации, в регионах ситуация с наличием СИЗ в медучреждениях разная, есть потребности для медработников. В этой связи прошу руководителей субъектов Российской Федерации оценить потребности и имеющиеся запасы средств индивидуальной защиты и при необходимости, соответственно, осуществить их закупку, направив заявку в Минпромторг», – сказал премьер.

На прошлой неделе Минпромторг сообщил, что производство масок в России за неделю с 15 по 22 мая выросло на 63%. В Федеральной антимонопольной службе отмечали стабилизацию цен на маски и снижение ажиотажного спроса.