ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в категории «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» отмечены Чечня, где развернуты 1860 койко-мест и прошло перепрофилирование медучреждений в поселке Алды на 350 мест; Кострома, где Централизованная клинико-диагностическая лаборатория городской больницы начинает тестировать жителей на антитела к коронавирусу; а также Северная Осетия-Алания, куда поступили медикаменты на сумму более 55 млн рублей и средства индивидуальной защиты, тест-системы для выявления антител.

Среди мер по профилактике и нераспространению коронавируса отмечены закрытие отдельных муниципальных образований Архангельской области, возможность организации пропускного режима на границе Северодвинска, автоматизация КПП в Ханты-Мансийском автономном округе; а также отмена карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Челябинской области.

В категории «Солидарность общества» отмечены передача правительством Москвы Дагестану медицинского оборудования и средства индивидуальной защиты; программа бесплатных онлайн-тренингов для горожан старшего возраста в Москве; а также прибытие на Урал 80 аппаратов ИВЛ, приобретенных Фондом святой Екатерины, Уральской горно-металлургической компанией и Русской медной компанией. Кроме того, 19 тыс. продуктовых наборов получат жители Ульяновской области в рамках благотворительной акции «Караван добра».

Среди мер поддержки медицинского персонала отмечены дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу в Кабардино-Балкарии, а также комплексная проверка наличия СИЗ на Камчатке. Тем временем житель Барнаула на Алтае Николай Шапран печатает на 3D-принтере защитные маски и бесплатно раздает их врачам.

Среди мер поддержки семей и детей отмечены открытие дополнительных дежурных групп в детских садах Нижегородской области; организация летней оздоровительной кампании в Ленинградской, Вологодской, Кировской областях и Приморском крае. Тем временем в Краснодарском крае проходит дистанционный образовательный проект «Интеллектуальное лето». В рамках проекта запланированы публикации научно-популярных лекций, психолого-педагогическое сопровождение, консультационная работа с детьми, родителями и наставниками, мастер-классы, проведение конкурсов и викторин.