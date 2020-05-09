Акция «Поем двором» стартовала в России

В российских регионах стартовала акция «Поем двором». Концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны проводят волонтеры и молодые талантливые участники форму «Таврида».

По словам организаторов, выступление может быть любым. Музыкальный, танцевальный номер, театральные, литературные перформансы, исполнение произведений собственного сочинения, классиков военных лет, современных материалов на тему Великой Отечественной войны, русских романсов, популярных песен.

Концерты предлагают начать в 19.10 по местному времени. Чтобы присоединиться, нужно заполнить анкету. Участникам также предлагают публиковать ролики с хештегом #ПОЕМДВОРОМ.

К акции уже присоединились в Чебоксарах, где прошли репетиции домашних концертов.

В Башкортостане главную песню «День Победы» исполнил заслуженный работник культуры республики Михаил Петрович Лекарев.

В Ярославской области Галина Пылаева исполняет песню «Синий платочек».

В Хакасии в концерте приняла участие музыкант арт-кластера «Таврида» Дарья Тачеева.

В Якутии в рамках акции поздравили 73 ветерана.

В Уфе состоялась праздничная концертная программа выездного автоклуба.

Ранее также сообщалось, что представители организации «Молодая Гвардия Единой России» 8 и 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы организовали в российских регионах народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов.

Кроме того, волонтеры Победы из России и 46 государств, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, сделали все, чтобы ветераны смогли почувствовать атмосферу праздника. Активисты уже поздравили более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Утром 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.