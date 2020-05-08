В Минздраве сказали, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник

Снятие ограничений на визит к медицинским специалистам произойдет постепенно, с соблюдением эпидемиологических норм, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко провел онлайн-встречу с депутатами КПРФ, сообщил первый зампред фракции Николай Коломейцев, передает РИА «Новости».

«Мы спрашивали, насколько эффективно всем регионам подходить (к ограничительным мерам) одинаково? Почему закрыты большая часть поликлиник, и люди не могут по необходимости пойти к специалистам, хотя им предписано? Это же ведь усугубляет болезни. Он сказал, что среди мер есть и то, чтобы постепенно с соблюдением эпидемиологических норм и условий начать оживлять и эту сферу. С моей точки зрения, конструктивный разговор состоялся», – пояснил Коломейцев.

Ранее врач-психотерапевт Андрей Курпатов заявил, что пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом.