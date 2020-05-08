Малому и среднему бизнесу реструктурировали кредитов на 343 млрд рублей

Российские банки реструктурировали кредиты малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей, всего поступило около 94 тыс. заявок на реструктуризацию, заявила в ходе онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила, что «объем реструктуризации растет», соотношение «рассмотренных и одобренных заявок к поступившим также показывает положительную динамику», передает ТАСС.

«К сегодняшнему дню было подано почти 94 тыс. заявок от МСБ, из них 20 тыс. – после 22 апреля. Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей», – добавила она.

Глава ЦБ также сообщила, что профицит ликвидности в банках России снизился с начала года с 2,8 трлн до 1,4 трлн рублей на конец апреля.

Ранее Набиуллина сообщала, что российские банки меньше чем за месяц получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь 2019 год.