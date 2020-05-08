Названы обязанности руководства и сотрудников вернувшихся к работе предприятий

Работодателям с 12 мая необходимо будет мерять температуру сотрудникам не реже чем каждые четыре часа, а работникам – сообщать о плохом самочувствии, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«С 12 мая все, кто выйдет на работу, будут обязаны информировать работодателя о проблемах со здоровьем. В свою очередь, работодатель обязан обеспечить использование масок и перчаток на рабочих местах и при посещении работником мест общего пользования, соблюдение социального дистанцирования между рабочими местами, измерение температуры сотрудников не реже чем каждые четыре часа, а также проводить до 31 мая исследования на предмет коронавирусной инфекции не менее чем у 10% работников», – пояснил Шапошников, передает РИА «Новости».

Эта мера является необходимым условием постепенного выхода из режима самоизоляции, сказал глава Мосгордумы. Он отметил, что при кашле и чихании вирус может распространяться до нескольких метров и оставаться в воздухе какое-то время.

«В связи с тем, что с выходом на работу значительно увеличится поток горожан в транспорте, торговых точках, резко возрастут контакты. А значит, возрастет и вероятность распространения вируса. Мы не имеем права подвергать опасности миллионы жителей столицы. Поэтому, несмотря на сознательность большинства граждан, в Москве, как и во многих странах мира, за нарушение «масочного режима» предусмотрены штрафы», – добавил депутат.

Он напомнил, что штраф за нахождение в общественных местах без маски в Москве составляет 4 тыс. рублей, за нахождение без маски в общественном транспорте без маски – 5 тыс. рублей.

«Для сравнения – во Франции за выход без маски в общественные места предусмотрен штраф в размере 135 евро, в Бельгии – 250, а в Чехии – 400. А в Индии человека без маски просто забирают в полицию», – сказал Шапошников.

Ранее главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что использование жителями Москвы только одного средства защиты – маски или перчаток – будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф.