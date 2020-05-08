Зеленский указал Грузии на ошибку

Украинский лидер Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева в связи с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.

«У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину... Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

По его мнению, после консультаций все стороны поймут, что «в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране».

Президент Украины Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ.

В ответ на это в пятницу Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет.

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