Собянин подписал постановление о доплатах работникам поликлиник и скорой

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о доплатах врачам, лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи, оказывающим медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

«Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Материальное поощрение будет выплачиваться в следующих размерах: работникам станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию: врачам – 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 30 тыс. рублей в месяц.

Также работникам амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и осуществляют медицинское наблюдение на дому: врачам – 70 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц. Доплата будет и работникам лабораторий медицинских организаций, работникам патологоанатомических отделений: врачам – 70 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 30 тыс. рублей в месяц.

Материальное поощрение из бюджета Москвы выплачивается в дополнение к аналогичным выплатам, установленным на федеральном уровне.

За минувшие сутки в России подтвердили 11 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания.