Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Глава японского правительства Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора поздравил президента Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Абэ также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. «Президент России и премьер-министр Японии проинформировали друг друга о принимаемых мерах по борьбе с распространением инфекции. Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов», – добавили в Кремле.

Кроме того, были затронуты другие актуальные вопросы российско-японского взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

В 2020 году готовились масштабные торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы, но из-за распространения коронавируса они были перенесены. 9 мая все же состоится пролет авиации, онлайн пройдет акция «Бессмертный полк», состоятся праздничные салюты. Сам Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню в Москве, откуда обратится к россиянам.