Путин объявил о переносе парада Победы

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.

«До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», – передает слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, но только когда отступит угроза коронавируса.

«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен Годом памяти и славы», – сказал президент.

Он отметил, что понимает значимость этого праздника для всех россиян.

«Он с нами навсегда, саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать: в каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев, мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности», – сказал Путин.

По его словам, он уверен в том, что 9 Мая в этом году, «как и всегда, станет объединяющим для общества».

Он подчеркнул, что в торжествах без преувеличения участвует вся страна, все отдают дань памяти героям, защищавшим страну и весь мир, жертвовавшим своей жизнью, передает РИА «Новости».

«Победители, ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие поколения», – сказал президент.

Накануне ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы.