Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 Мая

Участие президента России Владимира Путина в памятных мероприятиях 9 Мая не будет массовым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 9 мая Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится ко всем россиянам, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. И, конечно, глава государства поступить по-другому просто не мог», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также сообщил, что российские власти 11 мая получат показатели динамики распространения коронавируса, после чего решат вопрос о необходимости снятия ограничительных мер.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.