Концерн Uniper инвестировал в «Северный поток – 2» 700 млн евро

Немецкий концерн Uniper направил на финансирование проекта «Северный поток – 2» 700 млн евро из обещанной суммы в 950 миллионов, организация верит в завершение проекта, заявил топ-менеджер компании.

Представитель компании заявил в ходе телеконференции с инвесторами, что «мы говорим примерно о 700 млн евро (инвестиций)», передает ТАСС.

«В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании (оператору) и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами», – заключил он.

Ранее оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG, заявила, что планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года.

Германия заявляла, что по-прежнему положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.

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