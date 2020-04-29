Оператор «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта

Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле.

«У меня нет информации о том, когда проект может быть достроен. Но, насколько я знаю от компании Nord Stream 2 AG, они по-прежнему придерживаются плана завершить проект в конце 2020 – в первом квартале 2021 года», – сказал Зеле, отвечая на вопрос о сроках завершения строительства газопровода, передает ТАСС.

Ранее председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что в настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща.

В МИДе заявили, что США, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2».