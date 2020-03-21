Москва осудила попытки США «подложить мину» под «Северный поток – 2»

Соединенные Штаты, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток – 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано, прежде всего, с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции», – говорится в заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД России.

Он подчеркнул также, что утверждения американской стороны о наличии у России «энергетического оружия» являются инсинуациями.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что истинная цель американских санкций против «Северного потока – 2» заключается в снижении конкурентоспособности европейской экономики.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как нефтяная война поможет «Северному потоку – 2».

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