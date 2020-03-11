Путин объяснил суть санкций США по «Северному потоку – 2»

Истинная цель американских санкций против «Северного потока – 2» заключается в снижении конкурентоспособности европейской экономики, уверен президент России Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент отметил, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции следовало бы отменить, но этого не происходит. Это связано с тем, что они призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.

«Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе. Но если первичный источник энергии будет на 25-30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской», – сказал Путин.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено, даже несмотря на возможные новые санкции США.

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